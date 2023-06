Hace una semana escribía por aquí que Iraola y Almería eran la unión perfecta, por el perfil de ambos. Entonces sabíamos que el entrenador vasco había dado la exclusividad en España al conjunto almeriense, siempre y cuando no le surgiera una suculenta oferta del extranjero. Se hablaba del Everton y del Olympique de Marsella, pero desde ayer sabemos que el club que se ha llevado el gato al agua es el Bournemouth, equipo de la costa sur del Reino Unido. Contra la Premier no se puede competir. Su nuevo club se puede gastar en fichajes más que cualquiera de los equipos de España y la Premier es, a día de hoy, mucha Premier. El ambiente en los terrenos de juego es una pasada, pero es que los mejores técnicos y los mejores jugadores, en su gran mayoría, se aglutinan en el campeonato británico. No es de extrañar que Andoni Iraola asumiera este reto y que el Almería tuviera que tirar de plan B. Vicente Moreno es, a priori, un nombre que dejó frío al personal. Teniendo a Iraola en la terna, pocos técnicos iban a levantar la moral de la afición. A Moreno le avala su trabajo y es obligación de Mohamed El Assy y Joao Gonçalves darle un equipo que tenga las suficientes garantías para competir en Primera y lograr la permanencia con holgura. No voy a ocultar que la filtración de su fichaje me supuso una decepción, pero una vez que hubo confirmación oficial, me subí decididamente en la viceneta (ya expliqué por redes sociales que vicenteteta es muy largo, vicenteta lleva dos rombos y lo de moreneta es un sacrilegio, ya que le debemos pleitesía a la Patrona, la Virgen del Mar). La viceneta tiene la misión de mejorar los registros de la rubineta y el desafío es hacerlo sin muchos de los nombres claves de la plantilla (las salidas de El Bilal, Ramazani, Robertone, Samu, Babic y Akieme se dan por muy probables). El CEO del Almería reconoce en privado que el verano va a ser movido en las oficinas del Power Horse Stadium y promete un gran equipo. Que así sea. También cree que Moreno es un gran entrenador para este siguiente paso de la entidad y espero y deseo que así sea…