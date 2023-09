Las declaraciones de Mbappé previas a la final del Mundial aún rechinan en los oídos de los que nacimos en la parte de abajo del planeta. Si la tierra es redonda, es que alguien nos ha hecho creer que hay un abajo y un arriba, y el joven galo no escapa a las generales de la ley, que no es otra que la ley que impone el mercado y la ideología dominante. Mbappé, apellido francés donde los haya, es uno más de los que cree que la gente es distinta entre sí, solo por el hecho de haber nacido en un lugar o en otro. En su caso y con una mirada tan centroeuropea, es difícil imaginar cuando se sienta a compartir mesa junto a su padre de origen africano, camerunés para mayor razón. Por eso afirmar que el fútbol europeo está más avanzado que el sudamericano porque cuando miras los últimos Mundiales, son los europeos los que ganan, es un error de percepción. Si su teoría fuera cierta, Argentina no sería campeona del mundo. Le ganó la final a la Francia más multirracial de todos los tiempos. Si vamos al palmarés, veremos que de 22 ediciones mundialistas, Europa ha conseguido 12 y Sudamérica, 10. Desde su propia idea etnocentrista de las cosas, yo diría que Kylian, al igual que yo, somos medio europeos porque a pesar de lo que diga el DNI, tenemos conexión directa con la otra parte del mundo ordinario que describe en su discurso. Si afinamos la vista y la acercamos al fútbol, observaremos que esos equipos europeos a los que se refiere, son mestizos, repletos de inmigrantes de segunda y tercera generación. Lo mismo que ocurría, pero en sentido contrario hace 100 años, cuando la gente se subía en los barcos en busca de hacer las Américas. Si vamos a las competiciones, la Champions League sólo fue ganada una sola vez por un equipo francés; el Olympique de Marsella en 1993. La Liga One es peor que el Brasileirao. La liga argentina, a pesar de la economía, sigue exportando jugadores de mucho nivel. Es como si dijéramos que el fútbol árabe tiene ventaja sobre las demás porque muchas de las estrellas hoy juegan allí.