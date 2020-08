Sueño y realidad

Ycolorín colorado, este cuento se ha acabado y no ha sido el deseado. El final ha sido bien distinto a su inicio. El equipo arrancó la temporada como un cañón y la ha cerrado con balas de fogueo. Sus números en los nueve primeros partido fueron de 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas y el balance de los últimos nueve ha sido totalmente opuesto, con 2 triunfos, 2 empates y 5 derrotas, bajo la dirección de Mario Silva, primero, y de José Gómes, en la fase de ascenso. La conclusión es simple: la UDA se ha caído tras el confinamiento. Ningún secreto. Vada, De la Hoz y compañía han sido un equipo asintomático en los 180 últimos minutos del curso. No emitió señales de peligro y pecó de cobardía en Montilivi. Y en el Mediterráneo mostró una capacidad escasa, más allá de voluntad. No le ha alcanzado con esos mimbres. José Gómes ha sido el último en llegar y será el primero en probar suerte y la paciencia del propietario. El fútbol es ilusión y olvido, y el portugués no quiere saber nada del pasado y mira al futuro con esperanza. No está contento, pero sí ilusionado. No ha tenido tiempo y no quiere perderlo. Su diagnóstico de la plantilla es claro. A su juicio, falta madurez. O lo que es lo mismo: el plantel, con sus cedidos incluidos, ha sido muy joven e inmaduro. La solución, a su juicio, pasa por jugadores expertos. Vamos, una vuelta de tuerca más. Los cedidos vuelven a sus clubes de origen y es muy improbable que regresen alguno de los cinco cedidos, los porteros Rosic y René; Peybernes, Rahmani y Chema Ñúñez. Otros 15 tienen contrato, entre ellos Enzo Zidane, el 'refuerzo' invisible, figura mediática en Asia y figurín aquí, y tampoco está claro que vayan a seguir todos. Un bonito puzzle, repleto de intrigas, propuestas interesantes e interesadas, y de aciertos y errores.