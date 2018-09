Suerte, capitán

Recuerdo la Nochevieja de 2012. Vacaciones por Navidad y Joaquín Fernández accedió a una entrevista y reportaje fotográfico con Javier Alonso y el que suscribe en la plaza del Ayuntamiento de Huércal de Almería y en la estación de tren de este municipio. Apenas tenía 16 años. Alguien con su edad hubiese estado en las nubes tras haber vestido la zamarra más bonita del territorio nacional, la de la selección española, además de contar con el interés de algunos de los clubs más prestigiosos de este negocio que es el fútbol. Sin embargo, ese adolescente de 16 años tenía los pies en el suelo. Mostraba -siempre la ha mostrado- una madurez propia de ese espigado cuerpo, pero impropia de esa edad. Y, aunque este periodista no la conoce personalmente, según cuentan, su familia ha sido clave en que haya sido el futbolista que más esté destacando de esa gran generación que tuvo Juan Carlos Cintas. A diferencia de otros entornos, el de Joaquín se ha mostrado decisivo para que la combinación entre actitud, aptitud, entorno y suerte le haya llevado hasta Primera División, categoría en la que si bien es cierto se ven algunos tuercebotas, no es nada fácil llegar, cumpliendo un sueño el jugador huercalense esta semana. La demagogia podría indicar que es sencillo marcharse a Primera División, con un sueldo mayor incluido. Sin embargo, seguro que ha sido una semana rara para Joaquín. Porque él ha sido el verdadero capitán en estos últimos años. Jefe de la zaga (a pesar de que en las bases destacó como mediocentro), canterano de verdad (no de los que están un año en el 'B' y suben) y almeriense. El representante de la hinchada en el césped. Y humilde. Personalmente, siempre agradecido por su amabilidad a la hora de atender a la prensa y contento con que vaya a debutar en Primera. El trabajo a veces tiene su recompensa. Mucha suerte en tierras castellano-leonesas, capitán.