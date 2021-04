¿Suficientes 24 puntos?

Según José Gomes, entrenador de la UD Almería, 24 puntos serían suficientes para llevar al equipo a Primera sin tener que pasar por el "purgatorio" del play off o, lo que es lo mismo, ganar los ocho partidos que le quedan para acabar la fase regular de la competición. Ahí es nada. Estoy convencido de que el entrenador portugués se ha repasado bien el calendario, de ahí su convencimiento en que ganando los ocho partidos que restan, el equipo ascenderá por la vía rápida. El margen de error ya no existe. No queda otra que ganar o ganar, sin aliento. Un mal resultado daría al traste con los vaticinios de Gomes. El día que no se gane, adiós al ascenso directo. ¿Es posible? Claro que sí. El fútbol es un deporte y como tal puede pasar cualquier cosa. Es cierto que el equipo viene de una racha muy mala en la que, por ejemplo, solo ha sido capaz de ganar uno de los últimos seis partidos que ha jugado y ahora necesita ganar los ocho que quedan. ¿Si lo pueden conseguir? Pues sí. Esta temporada, en la primera vuelta, llegó a estar ocho jornadas sin conocer la derrota, sumando incluso seis victorias seguidas, cosa que en estos momentos no le serviría para nada, al menos en cuanto a las previsiones de Gomes. Solo es cuestión de mejorar esos números de la primera vuelta. El primer escollo, el lunes. Nos visitará en líder, que pondrá a prueba la "pócima mágica" de Gomes. Un rival que lleva once semanas sin perder y que parece estar un peldaño por encima de los de la zona alta. Para los rojiblancos debe de ser un reto a superar. Primero, por "desquitarse" de lo injusto que fue el fútbol en Barcelona y demostrarle que son mejores que ellos y en segundo lugar porque esa "carrera" de obstáculos, de 24 obstáculos, empieza el lunes. Confiemos en que el Almería saque esa rabia que lleva contenida desde el partido en Zaragoza y dé signos de que está vivo, de que sigue aspirando al ascenso directo ganando al Espanyol. Cualquier otro resultado que no sea ganar, echaría por tierra la calculadora de Gomes y su intuición.