Hace un año y un día, el Almería lograba en Leganés un ascenso cargado de dramatismo y emoción. La parte que nos gusta reservar de esta historia es que no se cumplió el objetivo por parte de los rojiblancos. En la noche del domingo, con el pitido final del árbitro, se esfumó otra oportunidad de oro. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco nos pusieron en sobre aviso de la dificultad que supondría una permanencia. Fue difícil de digerir la salida del estadio pensando que la próxima vez que volviera a esa grada podría ser con el equipo en Segunda. No acabé de ser consciente hasta ese preciso instante en el que terminaron de aparecer todos los temores. Una sensación fría, apática y desconcertante recorrió mi cuerpo hasta volver al mismo punto que hace un año. Alcorcón y Valladolid guardan en común la posibilidad de no llegar a la última jornada con los deberes por hacer y acabar cayendo en una agonía desesperante hasta el último día de competición. Esa eterna espera hasta lograr el dichoso objetivo. Siempre aparece aquello de “si no es sufriendo, no sería el Almería”. Bueno, pues ya va siendo hora de quitarnos ese sambenito y cambiar de mentalidad. El proyecto no puede depender de últimas jornadas o resultados ajenos. El domingo todo está de cara. Ganar o empatar para solventar la papeleta y olvidarse del tema. Ahora, en caso de derrota, ya habría que empezar a mirar a Balaídos o Zorrilla. Sería en ese momento cuando todos recordaríamos el mano a mano de Dyego Sousa o el disparo a la madera de Lázaro Vinicius. Hemos vivido inmersos en un carrusel de finales durante toda la temporada para acabar jugando la última en Barcelona. El encuentro que ponga punto final a la primera campaña de los almerienses en la máxima categoría en la era Turki Al-Sheikh. En la que mantenerse supone estabilizarse para aspirar a retos mayores. No serán solo noventa minutos. Lo que hay en juego es un nuevo principio.