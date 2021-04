Supergati-llazo

La Superliga planteada por Florentino Pérez con la complicidad de Joan Laporta entre otros representantes , pasó de la euforia a la nada en menos de 48 horas. Duró algo más que la república catalana, pero menos que la Real Sociedad como vigente campeón de la Copa del Rey, que ya es decir. Los que vinieron a salvar el fútbol, se quedaron sin tropa y sin argumentos en la primera de cambio tras la espantada de varios de los clubes que se suponían iban a disputar esta especie de NBA balompédica. Pero por suerte el fútbol no es de nadie o es de todos, y por eso apenas conocida la noticia, las reacciones contrarias a su creación no se hicieron esperar. Jugadores, técnicos, presidentes y distintas asociaciones, no vieron con buenos ojos la ofensiva de los ricachones, que proponen un modelo donde el rico es cada vez más rico, y el pobre, cada vez más pobre. Si, como en el mundo real, pero demasiadas diferencias existen en la actualidad, como para que la tarta se la coman los mismos de siempre, esta vez sin convidar. El escenario de pandemia ha sido visto como una buena oportunidad para presentar la Superliga, donde la propuesta en esta crisis sanitaria, es la de vacunar solo a los grandes de Europa a costa de la vida de los demás. Y la gente, los aficionados que de esto saben un rato largo, llevaron sus protestas a las calles, señalando la avaricia y falta de solidaridad de los mandamases que empezaron a recular. Como un castillo de naipes, la solución se vino al suelo y se convirtió en un problema hacia dentro de los clubes. El presidente del Liverpool, el dueño del Manchester United o Ángel Gil Marín, se vieron obligados a pedir disculpas a sus aficionados. Y es que la Superliga no contempla premios ni castigos, no premia el esfuerzo ni tiene en consideración la evolución de los equipos, por lo que altera una competición. Es jugar entre ellos, como lo hacen los niños bien, en el country de papá, con la diferencia que los jugadores no nacieron en cuna de oro.