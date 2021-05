Se puede ser un ser superior, como Florentino Pérez, pero no certificar esa superioridad ni en tu liga ni en la etérea superliga. También hay equipos que son superiores a otros, tanto a priori como a posteriori y por supuesto in situ, durante un partido, pero no lo demuestran o no lo certifican con goles y ganando. A veces merecen mucho más y, sin embargo, acaban empatando o hasta palmando, que es lo que le pasó el sábado a la UDA ante el Albacete. Fue un partido para haber ganado y goleado. Pero oye, empate y gracias, como tantas veces ha pasado y pasará. Un encuentro en el que empiezas perdiendo, con un gol que nace directamente en el portero rival, asistente de lujo y luego salvador de los suyos. Empatas al poco, pero no culminas la remontada pese a jugar media segunda parte con uno más. La expulsión de Peña parecía allanar el camino, pero esta Unión Deportiva Almería se empeña en convertir las rectas en curvas, en hacer cuesta arriba las cuestas abajo. La defensa, da igual con Maras que con Chumi, no transmite la seguridad deseada y sólo se salvó el de siempre, un fiable Akieme. Por delante, Morlanes es igualmente un seguro de vida que sabe nadar y guardar la ropa, mantener el barco a flote mientras el resto parece navegar a la deriva. Por lo demás, chispazos de Aketxe y Lazo con gol incluido. Mucha posesión, muchos tiros, la mayoría fuera, y pocos goles. Mucho ruido y pocas nueces, lo que encarna cada dos por tres el bueno de Sadiq, que lo mismo te hace un partido genial que desastroso. La culpa, no sé si es del cha cha cha, del viento o qué. Pero está claro que no era de José Gomes o al menos Rubi no es capaz de enmendarlo, si es que era así. Ya sí que estamos ante el tramo final, se ve la recta de meta y no se llega en condiciones. Si hay milagro y una mejoría brutal en el último segmento, habrá opciones de ascenso. Si no, ser superior será estéril.