Superiores

Terminó la semana de los clásicos y creo que se le puede dar la vuelta que se le quiera dar, se pueden buscar responsables, se puede atribuir a la falta de gol, de compromiso o de ideas, pero diciendo solamente que un equipo, el Barcelona, es superior a otro, el Real Madrid, se resume todo. Me adhiero a los que piensan que una vez es por Messi, otra por la pegada de Suárez, una vez más por las paradas de Ter Steguen, los desbordes de Dembélé, pero todo eso hace al conjunto. El Madrid juega mal desde hace tiempo y ello en nada tiene que ver con que gane la Champions. El que hace más goles vence y fin de la historia. Las últimas visitas del equipo blaugrana al feudo blanco, se cuentan por victorias, y ahí están los números para verlos. En cada triunfo barcelonista se habla de un protagonista diferente, pero en un juego de equipo, como debe ser, si no destaca uno, destaca otro. Si en tus filas cuentas con Messi, la cosa solo puede mejorar. El Madrid tiene lo que tiene, se le fue un tipo que marcaba 50 goles por temporada, y quienes son los encargados de que eso no se note, Bale y Benzema, no han respondido a las expectativas, en este caso, uno más que el otro. El Real Madrid se aferra a un chico de 18 años llamado Vinicius, pero el brasileño representa la ilusión. No es él, ni Reguilón, ni Valverde, ni Llorente, el encargado de hacer andar al moribundo. A un club como el Real Madrid se le supone entidad suficiente como para que esa responsabilidad recaiga en jugadores de mayor experiencia. En ese sentido el Madrid no puede competir contra un rival contrastado como el Barcelona. Un equipo con nombres de reconocida trayectoria que ha superado la ida de Neymar, fichando lo mejor que encontró en el mercado. Acertó con Arthur, Lenglet, Dembélé y si me apuran, Vidal aporta cosas parecidas a las de Paulinho. A Coutinho se le espera. Es una plantilla superior a cualquier otra. Es muy fácil de explicar.