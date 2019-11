Superpoderes

Yen un abrir y cerrar de ojos la UD Almería cambia a Pedro Emanuel por Guti. Eso no lo vimos venir ninguno. Porque vistas las excentricidades de Turki Al-Sheikh, la de relevar entrenadores no parecía una de ellas, pero claro, el club está a la merced de las decisiones del nuevo presidente y son tan impredecibles como la de sustituir a un técnico que marcha segundo en puestos de ascenso. Obviamente Guti va a dotar al conjunto rojiblanco de un estilo de juego mucho más ofensivo. Veremos por fin un fútbol asociativo y de buen gusto por tener el balón en el Mediterráneo, pero a la vez Guti tiene que conseguir no descolgarse de esa segunda posición. Porque con este movimiento el club almeriense deja claro que va a por el ascenso sí o sí, y no le vale con estar en lo alto de la tabla, el máximo mandatario además quiere que jueguen bien. Hace unos días escribía en estas líneas que los mecanismos de juego del Almería para sacar el balón desde atrás no estaban teniendo resultados. Mucho juego directo y poca elaboración en la parte de atrás. Si de algo podía presumir Guti en su estancia en el Juvenil A del Real Madrid era de saber ejecutar el juego posicional a la perfección. En ese joven equipo sobresalía un mediapunta encargado de canalizar todo el juego, ese jugador era Óscar, hoy en el Leganés. Seguro que el nuevo entrenador está pensando en quién puede ser su Guti en el campo. Coric o Chema deben demostrar que están preparados para la misión. Aunque quién sabe si el sistema 4-3-3 que utilizó en su etapa en el juvenil blanco puede encajar a los dos peloteros con Petrovic ejerciendo de escudero por detrás. Con tanto cambio hemos perdido de vista el rival. El Zaragoza viene con una buena dinámica de juego y con jugadores muy interesantes en su plantilla: Kagawa, Soro o el goleador Pombo harán luchar al cuadro aragonés por el ascenso. Por cierto, ¿se imaginan que en mitad de un partido El Assy bajase al vestuario a adoctrinar a los jugadores? Guti y las amapolas.