LOS CINCO TOROS MARINEROS

Dijo Curro Romero de los toros que miran a cualquier sitio menos al engaño, que "ehturrean la mirá": - Cuanto más lejos mejor. Porque la vida eh "mu bonita"

No son de fiar esos toros.

Los de mi sueño sí lo eran. Salían de la mar. Cinco toros emergidos de los caladeros de la gamba roja, dehesas submarinas, al encuentro con el niño que esperaba en la orilla, torerillo vestido de copla y oro. Me miraban fijamente y había en sus ojos una mezcla de susto y esperanza. Toda la vida llevo recodando aquel sueño y al hacerlo, aún siento la fuerza y la alegría que me transmitieron, cosarios enviados seguramente por mis ancestros. Eran cinco toros nobles, amigables, familiares… eran cinco toros mensajeros marineros. Qué extraño e inquietante y, sin embargo, qué hermoso que fue aquello.

Pero ahora que me entretengo recordando y escribiendo me viene a las manos la llave del misterio: Cinco de mayo. Cinco del cinco. Cinco de la tarde. Puerto Real. En una de sus esquinas fui a morir y a renacer. Un accidente de moto. Un viaje agónico en la ambulancia que me llevó al Hospital de San Carlos en San Fernando, Cádiz.

(Años más tarde escribí la crónica de aquel suceso. Con ilustraciones de mucho mérito elegidas por la Agrupación Fotográfica de Cataluña, la editorial Daimon la publicó traducida a varios idiomas).

"El azar es el motor cósmico", dicen que dijo Luis Buñuel para ayudar a entender el mensaje de su obra cinematográfica. Los eruditos afirman que el genial calandino sentía fascinación ante el reto de desentrañar el misterioso modo en que el destino del hombre y de la humanidad entera se manifiesta a través del azar, ese indicador que por aquí llamamos "las casualidades de la vida".

En este punto vuelvo a mis toros marineros con esta pregunta al respetable graderío: -¿son o podrían ser los sueños premonitorios avances informativos de lo que acontecerá inexorablemente?

La historia de los grandes guerreros y los augures y agoreros que susurraron en sus oídos respondería que sí. Mientras el mundo gira en este día del año 2020 encontramos en la hemeroteca de La Vanguardia de Barcelona el nombre de un visionario científico, o al revés: Peter Valentinovich Turchin, profesor del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Connecticut (Estados Unidos), que predijo hace unos años que 2020 sería escenario de una situación de caos a nivel mundial sin precedentes.

Sucedió en 2010, a raíz de que la revista especializada Nature publicara un reportaje en el que pedían a científicos de todo el mundo que predijesen cuáles serían los avances más significativos de la década siguiente. Se señalaron todo tipo de avances prometedores en todos los campos científicos, pero esos resultados no parecieron satisfacer a Turchin, que decidió escribir una carta a la revista tras leer el reportaje para mostrar su desacuerdo y advertir que la década de 2020, lejos de ser ese futuro prometedor que vaticinaban, sería una época de inestabilidad creciente en Estados Unidos y Europa occidental, lo que podría socavar esos progresos científicos que el resto de especialistas describían. Turchin utilizó la cliodinámica, una ciencia ficticia que trata a la historia como cualquier otra disciplina científica y que es capaz de predecir el comportamiento de la población con el paso del tiempo, observando diferentes indicadores socioculturales e históricos. Para la investigación de Turchin se crearon modelos matemáticos de procesos sociales a largo plazo que, combinados con bases históricas y el análisis de datos económicos, permitieron afirmar lo que iba a suceder.

Peter Valentinovich Turchin tiene que sentir fascinación por la obra de Luis Buñuel. Y la sentiría el aragonés por la cliodinámina, esa ciencia ficticia - ¿esotérica? - a la que habrá que dar crédito de ahora en adelante, viendo y sufriendo lo que estamos sufriendo y viendo. Habrá que desarrollar colectiva e individualmente, esa sabiduría de los buenos toreros para hacer lo que más conviene según que el toro, o el político de turno, miren de frente a la tormenta, o remoloneen "ehturreendo la mirá" mientras el mundo gira.