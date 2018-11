Tarde de cumpleaños (+10)

Hace nada era verano y ya estamos prácticamente en Navidad. En cuanto me descuide ya estoy otra vez hundido porque vuelve el verano, el calorcito y la terracita. Pero es que el tiempo pasa volando sin que nos demos cuenta. Hoy, hace justo diez años, estuve resfriado. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Cristalino. Yo aún era (medio) simpático y el mundo acababa de ser sacudido por la crisis de Lehman Brothers y no nos imaginábamos que una década después todavía seguiríamos inmersos en ella, por mucho brote verde que nos estén vendiendo.

Aquel día, España ganaba su tercer título de Copa Davis. La jugaron Verdasco, que ni sabía quién era, y Feliciano, que me sonaba más por verlo en el Hola! que por jugar al tenis. Al igual que lo de la crisis, lo de Feliciano no es que haya cambiado mucho tampoco.

Aquel catarro me tuvo en casa toda la tarde, bastante grogui, con escalofríos y fiebre, que aún hoy puedo sentir. Los médicos dirán misa, pero 37 es fiebre. Y yo con 38 ya veo dragones. Pero en vez de seres mitológicos, como era domingo, lo que vi aquella tarde, entre cabezada y cabezada, fue la final del tenis y el carrusel deportivo de La Sexta. Por suerte para mí y mi dolor de cabeza no estaba Andrés Montes taladrándome con su tiki-taka. El pobre no cumpliría un año más.

El Almería disputaba su segunda temporada en Primera, tras vivir un año antes la noche más hermosa con el histórico ascenso de Emery. Ese día perdieron. Apenas un mes después, el entrenador, Arconada, sería destituido y este periódico vetado por el club por contar la cama que le habían hecho desde el vestuario. "La comida de la discordia" titulaba el gran Raúl Piñeiro. Recuerdo aquella crónica como si la estuviera leyendo hoy.

Pero hoy no es 23 de noviembre de 2008. Hoy es el de 2018. Y entre ambas fechas han pasado muchas cosas que me van a llevar vivir una tarde de cumpleaños bien distinta diez años después. A mí, muchas felicidades.