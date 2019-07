Tarea para Óscar Fernández

Este año no. En esta pretemporada no hay excusa alguna por la que la UDA no se presente ante su afición, como manda la tradición. Es más, en el abono debería incluirse un encuentro de presentación como primera toma de contacto y estímulo para futuros abonados, porque los aficionados llevamos intrínseco el espíritu de ensalzar la primera impresión, las virtudes de los nuevos. Los defectos se suelen achacar a la escasa preparación o a la falta de conjunción con sus nuevos compañeros; las mayores críticas suelen llegar entrada la temporada, cuando ya no queda ninguna otra justificación. Pero no, esta entidad hace tiempo que decidió romper con la tradición, con la ilusión. El césped ya no es excusa (ya olía a chamusquina), pero quizá sí lo es el apartado económico que conlleva organizar este tipo de evento. Cualquiera sabe, que cada uno extraiga sus conclusiones al respecto. El fichaje de Juan Ibiza me recordó al de Fran Fernández. Posiblemente porque la afición se puso, este año y el anterior, igual de nerviosa al observar el proceder de la entidad rojiblanca, por aquello de que siguen entrando euros en las arcas del club y no se termina de vislumbrar una respuesta en forma de inversión. Hace un año se calmó el ambiente con la contratación del entrenador deseado por la mayoría. En estos días a los abonados y seguidores se les ha contentado con el primer desembolso (no se ha tirado la casa por la ventana) por un jugador. Nadie puede discutir la valía del ya excentral del Villarreal, pero también se le ha visto flaquear en ausencia de Salveljich. Y es que el zaguero argentino vale por dos, así de claro. Si Ibiza jugaba con Saveljich, crecía. Si era Owona quien actuaba con Saveljich, también crecía, en este caso sobremanera. Pero si por ejemplo actuaban juntos Ibiza y Owona, las grietas aumentaban por el centro de la zaga. ¿No hubiese sido más conveniente invertir y arriesgar en la contratación de Salveljich? Alfonso García ha declarado en más de una ocasión que no le convence el apostar económicamente por un solo jugador, porque no asegura nada. Esto lo comenta el presidente de estos tiempos, porque el mandatario de hace unos años era otro o nos lo han cambiado. Sin embargo, aun en tiempos de ahorro, estamos ante un caso en el que la apuesta es segura, el producto, Salveljich, está testado y se sabe que cuenta por dos. El tiempo dirá. Otro caso está generando ríos de tinta, el de Yan Eteki. En diversas redes sociales los aficionados rojiblancos juran en hebreo al referirse a la operación realizada por el Sevilla de cara a traspasarlo al Granada. La verdad, no entiendo a los que braman por la acción de la entidad hispalense. Las reglas estaban acordadas, y tanto el Almería como el Sevilla han salido económicamente favorecidos (más euros para las arcas rojiblancas). Cierto es que Óscar Fernández ha perdido una pieza esencial, pero nadie ha incumplido ninguna norma preestablecida. Además, ¿no se ha pensado en el jugador?, ¿en sus sueños?, ¿en su deseo de llegar a Primera División? Para que a la UDA lleguen jugadores interesantes, hay que enseñarles expedito el camino de salida. Aun así, sigo pensando que el gran culpable del éxito fue Fran Fernández, que consiguió extraer lo mejor de cada jugador. Menuda tarea le espera a Óscar Fernández