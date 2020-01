Tebas no traga

Almería, 16 de enero de 2019. Estimado Piñeiro, la LFP aprieta, pero no ahoga. La cuestión es mantener el difícil equilibrio entre el impulso inversor del actual Almeríacon las normas aprobadas en su día de control financiero por todos los clubes que conforman la patronal. A nadie se le escapa que si Saudia (líneas aéreas saudíes), buscasen motu proprio patrocinar a un club español pondrían el foco en Barça o Real Madrid en lugar de un equipo de Segunda, de no ser porque dicho club está presidido por un ministro bien relacionado con la familia real. De autorizar todo lo que se pedía, el resto de clubes se habrían echado encima y no sin cierta razón. Pero no hay mal que por bien no venga y confío que esto sirva para no desmantelar un plantel que ha rendido bastante bien en la primera vuelta. Algún que otro fichaje especulativo podría haber dado al traste con ello. Hay mimbres para ganarle al Oviedo y subir.