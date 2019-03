Temor a la relajación

Almería, 28 de marzo de 2019. Estimado Piñeiro, a mí me tiene un poco mosqueado lo que Fran Fernández dijo antes de visitar Riazor. Aquello de que ya solo el 98% del plantel lo daba todo. El exiguo porcentaje obviamente apunta apenas a un futbolista del plantel, pero cuando un técnico dice eso es porque ya ha detectado síntomas que pueden empezar a ser preocupantes en otros jugadores. Restan once jornadas que, con la meta de la salvación ya lograda de forma virtual, pueden hacerse muy cuesta arriba en el caso de que los no habituales bajen los brazos. El once tipo empieza a sufrir bajas en forma de lesiones (Ibiza) o sanciones (Saveljich) y la segunda línea debe ahora dar un paso adelante. No dudo de la profesionalidad de la gran mayoría, pero como los pocos cuyo compromiso ya deja que desear contaminen al resto cundirá la relajación y con ella las opciones de poder entrar en esa ansiada promoción de ascenso.