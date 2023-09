El plantón de las jugadoras nacionales a la selección femenina de fútbol continúa, negándose a ser convocadas por la nueva entrenadora, Montse Tomé. La flamante DT y primera mujer en ocupar este cargo aún no sabe cómo afrontar los próximos compromisos frente a Suecia y Suiza. Así lo han refrendado las jugadoras en el último comunicado emitido y que ha sido firmado por 39 atletas, incluyendo a 21 de las 23 que recientemente se consagraron campeonas del mundo. Ellas no quieren vestir la elástica nacional hasta que no se produzcan cambios profundos en la estructura de la Real Federación de Fútbol, lo que deja entrever que seguirán tensando la cuerda, porque hasta ahora los movimientos en la cúpula y en el staff solo han sido de maquillaje. Dicen que de los cinco cambios solicitados, la salida de Rubiales y el cese de Vilda, no son suficientes. Piden, además, la reestructuración del organigrama de fútbol femenino, la reestructuración del gabinete de presidencia y secretaría general, la reestructuración del área de comunicación y marketing y reestructurar también la dirección de integridad. Pero dejan la sensación de que hay cosas sobre las que no se pronuncian. Las deportistas siguen sin hablar claro. Las razones verdaderas por las que algunas sacrificaron el mundial, no se conocen. Son especulaciones, ideas aproximadas de lo que se ha ido desprendiendo de las declaraciones de algunas de las protagonistas, pero que se sepa no hay un señalamiento preciso. Ahí es donde aparece el troglodita de Rubiales, quien contribuye a la confusión, porque a partir de sus salidas de tono le dio impulso y visibilidad al reclamo y a las rebeldes. Uno puede llegar a la conclusión de que si el presidente de la federación es capaz de hacer lo que hizo en un palco oficial ante millones de miradas, qué no hará de puertas para adentro. Pero insisto en que lo más sano sería darle transparencia al asunto. Decir lo que se tenga que decir. Dejarse de ambigüedades y llamar a las cosas por su nombre.