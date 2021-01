El otro 'Tercer Tiempo'

El Estadio de los Juegos Mediterráneos se ha convertido en una especie de laboratorio del fútbol nacional. No se trata de una exageración. Así, el 17 de agosto de 2019 pertenece a su calendario de fechas para la historia. El fútbol español abrió entonces una nueva etapa en su trayectoria con la aplicación del video arbitraje (VAR) y los Juegos Mediterráneos fue el escenario donde se usó por primera vez en Segunda División. Este hecho histórico se dio en el UD Almería- Albacete, de la primera jornada de la 19/20. El árbitro concedió un penalti a favor del conjunto rojiblanco que no había señalado en un primer momento. El gol supuso el 1-0 en la victoria local por 3-0. La Federación Española de Fútbol se miró en el espejo del rugby y le copió uno de sus rituales más icónicos, el 'Tercer Tiempo', el piscolabis que se toman los dos equipos y árbitros para comentar el partido. El primer sitio donde se puso en marcha fue aquí, tras el derby UD Almería-Córdoba. La idea no caló y el experimento dejó de hacerse siete días después. El gol del empate del Sabadell, en el libre indirecto que siguió al resbalón del portero Giorgi Makaridze el pasado domingo, es la última entrega, de momento, de este serial. La rocambolesca jugada ha venido a demostrar varias cosas. La relación entre lo legislado y el espíritu de la ley ha saltado por los aires, definitivamente. La segunda derivada tiene que ver con el reglamento, ese gran desconocido en estos casos curiosos y muy infrecuentes. La forma de defender este tipo jugadas también forma parte de este otro 'Tercer Tiempo'. Darse la vuelta para evitar el balonazo como hizo un defensa rojiblanco desde la misma raya de gol, de una forma para nada ejemplar, no parece que sea la forma más adecuada de encarar este tipo de situaciones.