Terraplanistas del fútbol

Aestas alturas de la película, en toda la circunferencia que ocupa el mundo mundial, -con perdón de los terraplanistas-, la moda es cuestionarlo absolutamente todo. Y no es que no haya que preguntarse por la realidad de las cosas, pero de ahí a creer que la tierra no es redonda porque si me asomo a la ventana de mi casa veo la Tetica de Bacares, es reírse del mismísimo Galileo a punto de entrar en la hoguera. Pero como parece que nada está sujeto a ningún tipo de rigor, no se contrasta ni se contextualiza, cualquier cuñado suelta por su boca la teoría que acaba de elaborar entre tercio y tercio. Y como no, el fútbol, ese lugar en el que hay sitio para todos, es una escuela de filosofía. Años discutiendo un fuera de juego, un gol fantasma, una agresión al otro lado del campo, hasta que llegó la tecnología, no sin resistencia de los puristas, para tirar una línea y ver si el off-side fue pitado solo porque el delantero no se cortó las uñas la noche anterior. Eso es ciencia. Los ordenadores y la geometría hacen su trabajo y entonces hay que creer o reventar. Uno puede confiar o no en el GPS, pero al final el cacharro se equivoca menos que la intuición. Hasta que viene un día uno que dice que si las líneas fueran tiradas desde otra perspectiva, el gol sería válido. Tenemos derecho a la duda dice el entrenador. Faltaría más, pero si nos hemos echado en brazos de la tecnología, habrá que aceptarlo. Ahora sale otro que sugiere, que los árbitros ingleses son proclives a dejar jugar. Y puede que tenga razón. También podríamos asegurar que los jugadores que militan en esas ligas, contribuyen más con el espectáculo y no se tiran. Tal vez sea cultural. Yo lo veo todos los fines de semana en la División de Honor Andaluza y categorías menores, donde los jugadores reciben órdenes desde los banquillos, para manejar el encuentro, fingir, protestar y levantar a la tribuna. Simeone es uno de los referentes de la marrullería. Conoce y utiliza todas las artimañas al límite que le permiten los colegiados a quienes señala con su dedo acusador en medio de una bomba de humo que salpica a todos.