El segundo cortometraje de los cuatro que conforman la adaptación de los relatos de Roald Dahl hecho por Wes Anderson nos trae a The Rat Catcher, el cazador de ratas, en esta segunda edición de los cortometrajes notamos que hay más comodidad y libertad respecto a la forma, el director continúa mostrando las situaciones de sus personajes cuidados al milímetro en un estilo teatral, ellos interpretados por Rupert Friend (lo conocemos de series como Homeland y películas como Young Victoria, protagonizada por Emily Blunt), Richard Ayoade (mayormente conocido por IT CROWD y Submarine, la película musicalizada famosamente por Alex Turner en sus intentos de solista) y Ralph Fiennes (a quien más recientemente hemos visto en The Menu junto a Anya Taylor Joy y Nicolas Hoult pero cuya carrera se expande desde La lista de Schindler hasta Harry Potter pasando por James Bond).

Tanto Ayoade como Fiennes ya habían aparecido en la previa entrega del director, La maravillosa Historia de Henry Sugar, y en el caso de Fiennes esta es su segunda colaboración con Wes Anderson tras el Gran Hotel Budapest.

Lo interesante de la puesta en escena de las adaptaciones que está realizado Wes Anderson, y en particular de la entrega de The Rat Catcher, es la plasticidad con la que afronta la narración. Hay objetos que no se llegan a ver en pantalla pero que se interpretan como si sí, se sostiene una rata imaginaria y narra lo que los personajes están haciendo con ella pero no lo vemos, reforzando el aire teatral de la narración. Esto, acompañado a que rara vez vemos a los personajes dar la espalda al espectador, siendo el espectador la cámara (que está casi al 100% estática mirando atentamente a la acción ocurriendo delante de ella). Este respeto por la cámara nos remite a películas de hace más de un siglo, las que a su vez estaban fuertemente influenciadas por el teatro de la época, época en la que Roald Dahl escribía sus historias

Wes Anderson propone una vez más una historia que no sólo en contenido sino en forma nos remite a un tiempo y espacio determinado. El espectador, que ahora es masivo, se enfrenta a personajes muy conscientes de que esta es una obra ( vemos al personaje de Ayoade haciendo de narrador mientras mira a la cámara ) y aún así entrega una pieza coherente sobre el entretenimiento en una época determinada y sobre cómo adaptarlo a los medios y cultura del 2023..

