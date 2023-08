Tiempo de Mundial

D ESDE el pasado 20 de julio se está disputando en la otra punta del globo el Mundial femenino de fútbol. Una competición que ni mucho tiene la misma repercusión que su homónima masculina. Aunque uno no sea el más fiel seguidor del fútbol femenino, más que nada porque no le da la vida para ver tantas competiciones, nunca es mal momento para estar pendiente de lo que hace la selección de nuestro país. Es innegable que el combinado nacional no está en Nueva Zelanda, una de las sedes del Mundial, con sus mejores galas puesto que faltan algunas de las jugadoras con mayor nivel ante el llamado caso de las ‘15’, que este periodista no se va a poner a analizar en estos momentos. Asimismo, es indiscutible que este caso ha generado una enorme polémica en nuestro país contando con sus partidarios y sus detractores. Pero ello no debe suponer que haya quien le desee que le vaya mal, o no debería hacerlo puesto que en una sociedad en la que solo parece existir el ‘conmigo o contra mí’ no sería de extrañar en absoluto. Después de golear a Costa Rica y a Zambia en los dos primeros partidos de la fase de grupo, España se topó este pasado lunes con lo que verdaderamente le espera partir de ahora, donde entra de lleno lo que empieza a ser complicado con esos octavos de final que se le resistieron en Francia en 2019 cuando cayó contra a la postre campeona Estados Unidos, sin duda una de las grandes potencias del fútbol femenino internacional. El reto no es fácil, pero al igual que sucediera años atrás con la masculina, la selección española debe ir entrando en ese grupo de aspirantes a levantar títulos. Con la abultada derrota frente a Japón en el primer test serio, está por ver si ahora nos toparemos con una selección con un nivel más parecido al de las primeras dos jornadas o al del otro día. Además, con unas categorías inferiores que no paran de dar éxitos, muestra ese Europeo sub-19 conseguido el pasado domingo, es momento de que la absoluta haga lo propio y más aún cuando cuenta en sus filas con la doble Balón de Oro Alexia Putellas. ¿Por qué no soñar en un plazo no muy lejano con revivir lo vivido en Sudáfrica?