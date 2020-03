Tiempo sin competir

La Liga volverá. Esa es la intención del presdiente del fútbol español, Luis Rubiales, de que la competición acabe con las mismas normas con las que empezó. Otra cosa bien diferente es que se juegue lo que queda de competición a puerta cerrada o con público. A mí me gusta más el deporte con público, y supongo que también a los deportistas. Pero la salud está por encima de todo y serán precisamente los entendidos en la materia los que digan cómo y cuándo poco a poco iremos recuperando la normalidad. Esperemos que sea pronto porque por mucho, y hago referencia a los deportistas, que estén en casa estos días haciendo lo que buenamente pueden, no es lo mismo. Los entendidos en la materia saben que no me equivoco mucho, y que lo que más empieza a preocupar es cómo será el primer o los primeros días después de que todo esto pase, ya que el riesgo de lesiones musculares va a estar a la orden del día. Lo que parece bastante claro es que acabará la temporada y habrá que armarse de paciencia para ver ese día después de esta maldita pandemia que nos está poniendo a todos de los nervios. No será llegar y besar el santo.