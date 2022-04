Tiempo de creer y de fe

La Semana Santa, ocasión para vivir el gozo de creer y transmitir la fe, llega como un tiempo de negación y derrotismo para el entorno de la UDAlmería, felizmente no de forma generalizada. El tren de la ilusión en el ascenso directo ha perdido unidades, pero circula con el mismo entusiasmo en el resto del convoy, creyendo en las posibilidades del equipo. El optimismo y el pesimismo, como si del mercado bursátil se tratara, cotizan al alza o a la baja dependiendo de cuáles hayan sido los resultados. Los cinco puntos sobre los últimos 15 posibles han abonado un ambiente negativo. Los menos creyentes extienden su nula fe recurriendo al mundo cabalístico, el que dice que todo lo que es posible es probable y al revés, pero todo bañado por una ironía negra. Los roiblancos han de sumar las dos próxima victorias para recuperar la segunda plaza, pero según su visión no les da con su actitud y aptitud. Pero hay otras fórmulas que pueden ser válidas si los vallisoletanos pierden o se dejan puntos en su visita de este sábado a La Rosaleda, donde le espera el Málaga con nuevo entrenador y mucha necesidad. A la Unión Deportiva, en tal caso, le bastaría con dos empates contra bercianos y pucelanos para regresar a la segunda plaza porque le ganaría el 'gol average' particular a los de Pacheta. Es complicado, pero no es imposible. Entonces, las cosas se verían de otra forma, los agnósticos volverían a ser creyentes y los que se han bajado del tren volverían a subirse como si tal cosa. La alegría o tristeza del aficionado depende del último resultado, pero muchos se olvidan que no siempre es lo definitivo. Eibar y Valladolid parecen más fiables que el Almería, pero restan ocho jornadas y todo está por ser escrito. Ahora, lo es con renglones torcidos. Pero el libro aún no está acabado.