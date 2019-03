Tiempo de oro

Excepto Saveljich, quien de principio escogió un mensaje más agresivo, el oficial ha sido el tedioso "primero a por los 50 puntos" al ser cuestionados por la promoción de ascenso. Aunque a la UDA aún le restan cuatro unidades para alcanzar esa cifra, sería de necios no afirmar que los rojiblancos están salvados de manera virtual. El objeto de este artículo no es el de hacer ver que la meta ahora debe ser el sexto puesto (por la que están peleando realmente y a donde se fijan dentro del vestuario) jugando con la ventaja de no tener presión, sino por esas renovaciones que deben abordarse ya.

Solamente se ha anunciado la de Martos, en cuya presentación Corona dijo algo así como que una vez alcanzada la media centena de puntos, ya se pondrían manos a la obra para ir cerrando otras. No hace falta llegar a esa cifra, puesto que la salvación ya está lograda de manera virtual.

Si hace un año el discurso era que no se podían cerrar algunas puesto que se desconocía si la UDA iba a jugar la temporada siguiente en Segunda o Segunda B, no sería raro escuchar que ahora tampoco se abordan renovaciones al no saber si el cuadro almeriense le da por ascender. Pero para eso pueden prepararse diferentes contratos, con sus diferentes cláusulas.

El primero en renovar debería ser FF, quien ya tiene la sartén por el mango, un FF que no fue la primera opción del club en el pasado estío por mucho que lo diga el director deportivo. El almeriense debe ser ahora quien ponga sus condiciones, acordes a lo que se ha ganado con su trabajo.

Ibiza y Saveljich también deberían ser una prioridad, máxime con las altas fichas liberadas por Trujillo, Nano y Caballero. Sería una pena que por esperar demasiado se echase por tierra ahora este proyecto que por una vez ha salido cara. Lo ideal para la UDA sería darle continuidad, que para eso todas las incorporaciones veraniegas en propiedad, excepto Real, firmaron por dos años.