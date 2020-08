Tiempo de reflexión

La temporada de la UD Almería concluyó este pasado domingo con despedida del ascenso. La bala del play off voló. El objetivo de los rojiblancos se escapó. Los almerienses repetirán en la categoría de plata. Momento de valoraciones, tiempo para hacer balance. La tradicional puesta de notas. Un curso marcado por la pandemia de la COVID-19, pero en clave rojiblanca señalado por el cambio de propiedad. Un año que a la nueva directiva le debe servir de aprendizaje. Lo contrario sería estamparse contra el mismo muro. El Assy como cabeza visible en Almería de la nueva propiedad debe haber tomado buena nota de lo acontecido y asumir los errores, que los ha habido. El egipcio debe exponerse a las preguntas de los medios comunicación después de meses sin hacerlo.

Un año en el que la inestabilidad ha campado a sus anchas en la UDA. Es fundamental darle continuidad a un técnico para un gran proyecto como se pretende. Una campaña que se antojaba brillante durante sus primeros compases. Una temporada en la que la llegada de un entrenador inexperto como Guti, ahora conocido como José María Gutiérrez, para sustituir a Pedro Emanuel fue de los primeros errores. Aunque no todo queda ahí, es difícilmente comprensible tanto movimiento durante el trágico mercado invernal con el equipo situado en la zona noble. Pero no son estas las únicas claves. El plantel rojiblanco ha pagado en exceso la enorme presión que desde los altos cargos del club se le ha inyectado. Un curso en el que desde finales de enero ha sido demasiado irregular. No son pocos los apuntes de cara al futuro inmediato. Se convierte en imprescindible adquirir a futbolistas conocedores de la categoría. Momento para reflexionar. PD: Anteponer en la nueva equipación un león, por mucha mascota que sea, a un símbolo de esta provincia como el Indalo me parece una aberración.