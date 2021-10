Tiempo de reinvindicarse

Almería, 14 de octubre de 2021. Estimado Piñeiro, hay que convertir la desgracia en virtud y Rubi tiene suficientes alternativas para conseguirlo. Suplir a Robertone y Ramazani no es cuestión baladí por el gran momento de forma que atravesaban. La solución lógica, jugador por jugador, pasaría por dar entrada a Lazo y Curro Sánchez. De lo contrario el mensaje que lanzas hacia el gaditano y el sevillan podría provocar vaivenes en un vestuario con algún que otro ego repuntado. Si me pides postularme, apostaría por adelantar la posición de Pozo como extremo diestro, ubicando a Nieto en el carril para reforzar defensivamente esa banda sin perder capacidad ofensiva. Eso supondría mantener a Lazo entre los suplentes porque descarto a Appiah. De igual modo podría explorarse la posibilidad de que Portillo haga de Robertone, con lo que el damnificado sería Curro, si bien al malagueño no le veo el empuje físico del argentino. Incluso jugarte la carta de Puigmal... Mañana saldremos de dudas.