Tiempos modernos

Hemos estado tantas veces en esta situación que no se aún si esta será la definitiva. La venta de la UD Almería SAD era algo inevitable desde el punto de vista empresarial, y además anunciado por su actual propietario, Alfonso García Gabarrón, el 2 de junio de 2018 en los pasillos del Anxo Carro de Lugo. Aquel día se escenificó, por vez primera, el agotamiento del dueño de una entidad a la que ha llevado a los mayores éxitos deportivos de su historia. Desde ese instante se comenzó a intensificar una rumorología que llegó al éxtasis especulativo con el Sr. Cortacero. De la manera más inesperada nos llegan a los periodistas informaciones, rumores, comentarios que, en ocasiones quedan en el aire, pero otras aciertan de pleno. Y no depende del trabajo del periodista sino, a veces, del simple azar. Hoy estamos ante un panorama distinto al de ocasiones anteriores. A las 14:00, el despacho de un notario almeriense acogerá la segunda venta accionarial de la SAD en su historia, abriendo un nuevo horizonte de incertidumbre inevitable. Las últimas 36 horas han visto cómo el rumor se convertía en certeza y este, a su vez, en noticia inminente. No es la primera vez que Alfonso García tiene un documento para el traspaso accionarial, pero esta vez es distinto. Y lo es porque parece haber visto un proyecto ambicioso, ha olido el aroma del petrodólar sin pagarés de por medio y, sobre todo, ha entendido que su etapa había llegado a una estable decadencia que propiciaba su retirada. Ahora se abre un proceso de transición. Y es aquí donde hay ¿temor? ¿ilusión? ¿dudas?... De todo un poco. Juzgar preventivamente no es un ejercicio recomendable por lo que prefiero evitarlo. Solo queda abrir bien los ojos, ver cómo transcurren los acontecimientos a partir de esta tarde y confiar en el sentido común. Espero inversión a corto plazo en forma de jugadores, que es el arma más fácil y que ya se ha consultado con la LFP para el tope salarial; pero no espero revolución técnica porque no tendría sentido a falta de dos semanas para el comienzo de la temporada. As-salamu alaykum: 'Que dios te dé protección y seguridad'.