Estoy emocionado. Un agnóstico como yo dándole gracias al cielo porque San Lorenzo, mi querido San Lorenzo de Almagro, recupera los terrenos donde estaba el viejo Gasómetro, la cancha que tuvimos entre 1916 y 1979. Esos terrenos se los tuvimos que entregar a la dictadura de Videla, terrenos que fueron vendidos al Carrefour para se construya un supermercado francés. Obviamente es el resumen de muchos años de historia. Cuando nuestro estadio estaba sentenciado, a otros el gobierno militar les construía casa nueva para que se jugara el mundial. Adentro del súper, el Nene Sanfilippo, entre góndolas de mercadería, electrodomésticos y boludeces que la gente compra, explicaba dónde y cómo había facturado algunos de sus goles antológicos. Cuarenta años después, la movilización de la familia azulgrana, en su mayoría jóvenes que nunca pisaron el campo que se ubicaba en avenida La Plata, hicieron realidad un sueño. Volver a casa. Es la primera cancha, cuando entonces no existía ningún barrio llamado Boedo. Por eso es San Lorenzo de Almagro, porque en esos años el estadio se construyó en ése, el barrio de Almagro, uno de los 48 barrios en los que está dividida Buenos Aires. En el recuerdo mi viejo y un cuadrito colgado en el pasillo de mi casa con el equipo campeón del Metropolitano del ´72. Una formación con los tablones de la tribuna de madera de fondo, con el verde césped, diría el relator, trozos que después la gente se llevó como recuerdo de un tiempo que ya no volvería. El Lobo Fischer, la Oveja Telch, el Ratón Ayala, Heredia, Villar, Irusta, entre otras glorias me despedían cada mañana cuando pasaba delante de ellos rumbo a la escuela, sin persignarme, sin conciencia ninguna de que esos colores serían los que conformarían mi propia religión. Del cura Lorenzo al Papa Francisco, nombre que llevará el nuevo estadio, mi vida parece estar ligada a los representantes de Dios en la tierra (santa).