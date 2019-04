Tierra de barros

Dos madrileños, un gallego y un catalán. No, no les voy a contar una gracia, o recordar, el recurrente chiste autonómico. Alcorcón, Rayo Majadahonda, Lugo y Reus, hasta ser retirado de la competición, forman los cuatro segundadivisionistas de este curso que nunca han militado en Primera. Los 18 restantes con experiencias en la élite del fútbol patrio incluyen a clubes con títulos nacionales y europeos como el Deportivo, uno de los nueve clubes con al menos una Liga en sus vitrinas, o el Real Zaragoza, campeón de la Recopa. La UD Extremadura está en la nómina de los que se han medido a los más poderosos del fútbol patrio. En su caso, fueron dos campañas y hace algo más de dos décadas como CF. El Mérida, su eterno e irreconciliable rival, sumó el mismo número entre los grandes, pero no llegaron a coincidir. El cuadro emeritense milita en Tercera, es líder y promedia 5.000 espectadores en sus partido en el Estadio Romano. La media del Extremadura ID con 7.000 abonados y el 21% de su población, es del doble. El Francisco de la Hera sustituyó al antiguo, demolido en 1996, y cumplirá 23 años el 9 de septiembre. Tiene unos banquillos modernos, al estilo de Primera División, con 17 asientos para cada equipo, a ras de césped, y un graderío sucio y destartalado, que hay que ver y padecer. Y eso por no hablar de los lavabos. Son unas auténticas letrinas. Los aficionado se alivian después de rezar para que no se le dispare la próstata y acaben con el pantalón meado e imploran para que la interminable cola se consuma a una mayor velocidad que los 15 minutos del descanso. Toda una odisea con sabor a pueblo y olores de todo tipo. El nacionalismo se cura viajando. No hay cosa mejor que salir fuera para ver y comparar las cosas, en un sentido y en el contrario.