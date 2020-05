Tijera contra papel

Londres, 14 de mayo de 2020. Estimado Navarro, La Liga está decidida a reanudar la competición cueste lo que cueste. Los equipos, tras pasar los pertinentes test de la COVID-19, han vuelto a los entrenamientos siguiendo el protocolo y con la idea de que en poco más de un mes se empiecen a disputar los primeros partidos. La vuelta al trabajo ha venido acompañada de una polémica decisión de la LFP, que ha coartado un principio básico como es la libertad de prensa al erigirse en agencia de contenidos, desplazando a los medios. Así, tiene el control de la información y no da lugar a otros temas que no le interesen como polémicas o renovaciones. El caso es que, en cierto modo, ya han venido censurando imágenes de televisión, haciendo imposible ver según qué jugadas controvertidas de según qué jugador/club del nordeste español y ocultando otras que no interesan para explotar la imagen de la Liga. Enmascarar estas medidas escudándose en el coronavirus es una cacicada que, tristemente, hasta el gobierno practica…