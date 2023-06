El encuentro entre las selecciones de Croacia y España de ayer domingo por la final de la Nations League ha puesto de nuevo bajo la lupa al entrenador nacional Luis de la Fuente. Resulta casi incomprensible que el técnico riojano estuviera en entredicho cuando lleva solo un puñado de partidos comandando a La Roja, pero en el fútbol, como en la política, hasta las plantas tienen opinión. Es probable que el que fuera DT de la Sub-21 no sea del agrado de todos al no ser un técnico que asuma teniendo sobre sus espaldas alguna hazaña deportiva o en su currículum no existan gestas para destacar, que se resumen en títulos. A lo mejor es que sea un desconocido para los aficionados que no están dentro del corralito de la federación. Pero por la razón que sea, cada vez que juega la selección nacional, lo hace bajo sospecha. Se sospecha de la idea de juego, se desconoce la identidad del equipo y preocupa el tiempo transcurrido sin dar en la tecla. La edad de varios de los jugadores de esta última convocatoria es un apaño momentáneo pero no da la sensación que con Alba, Joselu, Carvajal, Canales o Rodrigo Moreno, se pueda construir un proyecto de futuro. Inventarse dos defensas franceses de similares características de los de casa tampoco es algo que termine de sonar bien. El gusto por el portero titular, es eso, es cuestión de gustos, pero seguimos nadando en la mediocridad. En realidad es lo que hay. España no tiene jugadores que marquen verdaderas diferencias, la misma situación de la mayoría de las selecciones de otros países y es por eso que se le pide concreción. Saber a qué se juega e ir todos a una, a lo mismo. Lo que no se puede hacer con los pies, hay que hacerlo con el carácter. La personalidad que le llaman algunos en el planeta fútbol. Demostrar esas ganas de competir que son las que emparejan los duelos y la vida en general. El hambre debe ser el motor del equipo. Tal vez haya que olvidarse del Tiki-Taka y volver a ser La Furia. Si no hay definición conceptual, no hay manera de tener criterio.