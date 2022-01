Tirarla en diferido

Almería, 6 de enero de 2022. Estimado Piñeiro, ante todo feliz año y estoy seguro de que los Reyes se habrán portado de lujo. Yo no me puedo quejar. Rubi ya verbalizó su idea de poner en un segundo plano el torneo del KO aunque luego se rectificase a sí mismo. No tengo duda alguna de que el once que saque esta noche en el Mediterráneo irá con todo a pasar la eliminatoria ante el Elche, pero si caen apeados nadie en el club lo lamentará. En primer lugar porque la Copa no deja de ser una distracción para el objetivo ineludible del ascenso a Primera y en segundo lugar porque entra otro factor en juego. Si el Almería no continúa, lo más probable es que pueda recuperar la jornada aplazada ante el Lugo el fin de semana del 15-16 de eneroaprovechando que para la competición liguera por la disputa de la Supercopa. Arrastrar ese partido en el tiempo puede perjudicar los intereses rojiblancos, por lo que más vale poner la clasificación al día cuanto antes. Por eso yo la tiraría, en diferido.