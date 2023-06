Tocar fondo

La incertidumbre preside la mesa de la actualidad rojiblanca. Las gradas supletorias están siendo retiradas tras una década ubicadas en la pista de atletismo. Todo parece indicar que es cuestión de tiempo que el nuevo curso comience con las gradas originales. El silencio cómplice e irrespetuoso del club son la muestra más significativa de la poca importancia que tiene este asunto para una directiva que está obligada a comunicar esta cuestión de manera abierta y honesta con sus aficionados. Explicar los motivos que hay detrás de la retirada de las gradas supletorias sin acudir a terceros que transmiten informaciones interesadas a través de un mensaje con más grises que claros. Lo único que hemos escuchado de boca de alguien relacionado a la UDA es que las obras comienzan en el verano de 2024. Fue Mohamed El Assy hace unas semanas. Ahora se rumorea que la segunda fase de remodelación podría comenzar ya. Todo dimes y diretes que van de allí para acá sin ninguna comunicación oficial. Desde la institución se debe recordar que los triunfos no solo se limitan a los resultados deportivos, sino que el crecimiento de la masa social también es relevante y destacable. Es hora de que el aficionado sea escuchado. Porque, si las palabras se las lleva el viento, las ventanas de las oficinas de la Vega de Acá deben estar siempre abiertas. Además, hay otro tema que debemos de replantearnos todos, ya no solo como afición del equipo de fútbol, sino como sociedad almeriense, y es la incomodidad a la crítica. No pasa nada por levantar la voz y protestar contra aquello que consideremos una injusticia o un perjuicio. Porque el escenario que nos queda para el inicio de la temporada es el de una afición descontenta e indignada. No es una problemática que solo afecte a la gente de los fondos. Es un conflicto de todos los almeriensistas. Unos miles de asientos más nunca fueron una mala noticia hasta que el Almería tocó fondo.