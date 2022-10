Parece haber pasado de puntillas uno de los comentarios que hizo Ramazani en su última comparecencia de prensa y por el que me pregunto quién aconseja a los futbolistas. Digo esto porque llegó a comentar que en cinco años espera ser candidato a Balón de Oro, como suena, y se quedó tan pancho. ¿Balón de Oro Ramazani? Dicen que las comparaciones son odiosas, pero si echamos un vistazo a los jugadores que en la última década han sido acreedores de ese premio. Uff, parece complicado, pero ahí está el reto. Solo depende de él. Tomo nota y solo el tiempo le dará o no la razón al joven delantero belga. Menudo reto. Optar en cinco año a ser Balón de Oro del fútbol mundial. Ahí queda. Y el sábado llega el Celta. ¿Con otro cambio en la portería del Almería? Un día uno, otro día otro, esto nos recuerda tiempos pretéritos en el equipo rojiblanco que lo único que generó fueron dudas y desconfianzas, justificadas entonces en que "todos los jugadores tienen que estar enchufados". La verdad, no entiendo a Rubi. ¿Tantas dudas le ha generado Fernando para apostar por Pacheco, cuando en el partido frente al Girona le salvó los muebles parándole un penalti a Stuani? Es cierto que cometió un error grosero que le costó un gol a su equipo, pero ¿de cuántas no ha salvado Fernando a su equipo? Es más, en los premios de Marca confesó Rubi que su portero era Fernando. ¿Por qué ese cambio en la portería? Tal vez lo hubiera visto más justificado tras el partido en Bilbao, donde no estuvo fino Fernando, pero ¿pasarle factura por el Girona? Como suelo decir, "ataques" de entrenador, como la temporada pasada poner a Makaridze frente al Amorebieta, o a Ramazani de '9' durante cuatro partidos. Fernando se ha ganado el respeto de la afición, que confía en él. La portería, como me diría mi amigo Barbero -de eso eso sabe un rato- es un puesto de mucha responsabilidad. ¿Cambiar por cambiar? No lo veo. Otros jugadores a buen seguro pedirán esa "oportunidad" que no les llega, por muy bien que trabajen durante la semana, haberlos hailos.