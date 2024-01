Un deporte tan manido y sobreexpuesto como es el fútbol posee todo un manual de frases hechas y aburridas que no dicen nada, pero se repiten continuamente. Una de ellas es la de que en noventa minutos puede pasar cualquier cosa, que se complementa bien con la de que no hay rival pequeño. Ambas vienen a decir que todos pueden ganarle a todos, que esto es un juego y que, al fin y al cabo, los 22 jugadores son seres humanos que pueden tener tanto días desastrosos como formidables. Sin embargo, el Almería posee ya el increíble mérito de haber destrozado estos ancestrales principios: no pasa de todo en sus noventa minutos -de hecho, siempre ocurre lo mismo-, nunca se disfraza de equipo grande, jamás tiene un buen día y, por supuesto, nunca gana. Merece la pena ahondar en esta virtud porque, estadísticamente, cualquier equipo de cualquier categoría profesional podría vencer un partido al azar de 19, del mismo modo que en 16 enfrentamientos coperos entre clubes de Primera División y 2ªRFEF siempre se espera alguna mínima sorpresa. Pero la plantilla rojiblanca ha sido capaz hasta de destrozar la estadística. Tan difícil es no ganar ningún partido en la primera vuelta como ganarlos todos. Reconozcámoslo. Por ello, estos jugadores siempre permanecerán en el recuerdo unionista. Un ridículo histórico y espantoso, pero meritorio. Haber roto estas máximas del fútbol no impide, por supuesto, que el Almería haya creado sus propias rutinas: desde no vencer ningún encuentro hasta no ser capaz de defender bien un solo córner, pasando por ir a la deriva sin nadie que dé la cara dentro del club. Principios que, ya sí, se repiten semana tras semana, convirtiéndose en tópicos rojiblancos. La afición también es esclava de sus máximas y, quizás, viendo que el equipo no está dispuesto a cambiar, debería empezar a actuar. Al menos, para que los jugadores y la directiva sientan que hay vida detrás. Toda la que ellos no tienen.