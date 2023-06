Identificar una relación tóxica es fácil desde fuera. Consiste en observar y juzgar. Uno de nuestros entretenimientos favoritos como especie. Sin embargo, la cosa se complica cuando la vives desde dentro. Entonces, crees que si te hacen daño es porque lo mereces, que el mundo entero está contra tu pareja y que la normalidad es ese estado de vacío que te consume. Pero no es la amorosa la única relación tóxica que existe. Están a la orden del día: amistades que no te hacen ningún bien o jefes que te machacan psicológicamente sin piedad. El fútbol es otra. Hace tiempo que este deporte está dividido en dos estamentos: los de arriba, cada vez más acomodados, y los de abajo, cada vez más exprimidos.

Los de arriba imponen y los de abajo se las apañan. Los de arriba deciden y los de abajo acatan. Los de arriba maltratan y los de abajo tragan. Si los de arriba nos ponen un partido los lunes, los de abajo lo asumimos de mala gana y llegamos a casa pasada la medianoche teniendo que madrugar al día siguiente. Si los de arriba te plantan una final en Arabia Saudí, los de abajo asumimos con rabia que no podremos presenciar ese evento histórico de nuestro equipo. Si los de arriba te exigen 850 euros para renovar tu abono, los de abajo los pagamos haciendo peripecias para llegar a fin de mes. Si los de arriba te amenazan con alejarte del césped, los de abajo nos comemos unas pistas de atletismo que llevábamos años creyendo haber desterrado. Protestamos, pero pasamos por el aro. Lo hacen sin consultarnos. De forma unidireccional. Dictatorial. Me aprovecho de tu pasión y te reviento. O lo coges o se lo doy a otro. Y decide rápido, que no tengo todo el día. Por eso, a los de abajo solo nos queda estar con los de abajo. Porque nadie más mira por nosotros. Ni hablar de los futbolistas, más preocupados por no molestar a quienes les pagan que por defender a quienes los idolatran. Una relación tóxica de la que nos resistimos a salir y que, de seguir así, algún día estallará.