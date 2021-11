Trabajo mental para Sadiq

En el día que mejor se jugó, y con más acierto se asociaron los jugadores, se sufrió de lo lindo en las postrimerías del choque. Así es este deporte llamado fútbol, porque al fin y al cabo se trata de acertar ante el marco contrario. El Burgos fue un rival inferior, sin desmerecer a este histórico club que plantó cara y sin restar mérito alguno al conjunto de Rubi, que crece y crece, y no solo en la clasificación. Ciertos movimientos sobre el tapete se comienzan a mecanizar, dejando el resto al servicio de la magia individual. En ese aspecto a Sadiq se le ve inquieto. Estuvo acertado en la elaboración del tanto de Lazo, aunque segundos más tarde desperdició una ocasión franca (pudo apurar algo más su cara a cara con el guardameta visitante) para haber ahorrado los últimos minutos de angustia. Durante el resto del choque el delantero nigeriano estuvo más pendiente de lograr su tanto, que de asociarse con sus compañeros para escoger la mejor opción. Todo ello requiere de un trabajo mental de los preparadores del plantel rojiblanco para que Sadiq no se vaya por las ramas en el futuro. Y es que la presión ejercida por Dyego Sousa no la esperaba nadie, ni siquiera Rubi. Ahora hay un suplente de Sadiq que demuestra, como en la jugada del segundo gol, su valía cada vez que salta al campo. Ojalá que este huésped inesperado, listo para asaltar el trono que Sadiq conservaba con suficiencia, no desestabilice al delantero nigeriano. Más de uno ya respira sabiendo que si se resfría Sadiq, hay un recambio de garantía. No solo se debe centrar esta misiva en esa lucha sana por el trono de la delantera, sino que el resto del conjunto, desde las posiciones más adelantadas a las más retrasadas, está más cohesionado que nunca, con el premio de ser el equipo menos goleado junto al Zaragoza. Ese dato, en esta jornada, ni lo recuerdan los más viejos del lugar. La guinda siempre la pone Fernando, que como destacó el entrenador burgalés tras el encuentro, es un portero top en la categoría. Un detalle sobresalió, sobre todo durante la primera mitad, y fue la posición retrasada de De la Hoz cuando se comenzaba a elaborar la jugada desde la propia zaga. Es un acierto que así sea, porque los defensas centrales de la mayoría de los equipos no están preparados para esa labor. Otro jugador que no se puede quedar sin nombrar es Samú. No son solo los kilómetros que recorre, también su distribución del juego, su posición en el campo, su sacrificio... para qué seguir. Un jugador a punto de cumplir los 21, propiedad de la UDA y que va camino de culminar una fantástica carrera futbolística. Tampoco me quiero olvidar de Lazo, que en esta campaña no es que se esté saliendo, pero sus intervenciones más acertadas en forma de asistencias y goles están valiendo para sumar bastantes puntos. Por último, algunas apreciaciones sobre el nuevo ambiente auditivo del Estadio Mediterráneo: quizá sea el único recinto futbolístico y profesional de España en el que no se informa, a través de los megáfonos, de los minutos de descuento. Aspecto este a mejorar. Sin embargo el nuevo animador, amenizado por los temas rockeros con el fin de animar a la hinchada y a los propios jugadores, de diez. Lo malo es el contraste que se genera al saltar los jugadores y ya sonar el himno rojiblanco, hortera a no poder más. El líder destacado se merece una sintonía acorde a su jerarquía...