Los visionarios llevaban tiempo avisando, ya incluso antes de que se confirmara la compra del club por parte de Turki, evento del que se cumplieron ayer 2 años. En este tiempo, hemos pasado de ser el nuevo Manchester City o PSG a involucionar y convertirnos en el Almería de Fernando Soriano con Alfonso de presidente. Con Corona en la dirección deportiva vivíamos mejor. La noticia es que el Almería sólo ficha jugadores libres porque estamos tiesos. Tenemos problemas con el tope salarial y por culpa del patapalo (sic) de Sadiq, nos vamos a la ruina. No vale los 30 millones que el club pide, y por su culpa el club ya no es que no puede fichar, es que se va a la ruina. Tenemos que malvender al nigeriano, a Samú Costa, Akieme o Lazo, o acabaremos en la zona baja. Una tragedia. Nada comparable con tener a Juanjo Expósito, Diamanka o a Corona, de vuelta tras su huída a Australia, en plantilla. Qué desastre.

Es cierto que la plantilla actual dista de lo que el club pretende, pero no es menos cierto que no hay necesidad de malvender los buenos activos que tiene. Las ventas servirían para financiar los nuevos fichajes, pero si no los vendemos, sigue habiendo viabilidad económica y deportiva. Un equipo con Samú, Akieme, Lazo y Sadiq, es uno de los mejores equipos de segunda. Ay, Sadiq. Qué injusto trato recibes de buena parte de la afición. Qué verano más largo y que cansancio. La gente está que se sube por las paredes. "Hay que vender sí o sí", dicen. "El Almería va a vender a Sadiq por 10 kilos porque así de mal están las cosas", se lee por ahí. El chiste se cuenta solo. En este diario ya pudieron leer hace semanas que solo con dar salida a los proscritos, el tope salarial se cuadraba de forma que podíamos mantener la plantilla actual, fichajes incluidos. Ocurre que tanto club como entrenador aspiran a otros jugadores (Pulido, Meseguer...) y éstos, desembolso mediante, solo pueden llegar si vendemos antes. Yo creo que Sadiq saldrá por un precio justo, que no debe andar lejos del de Darwin (también a muchos les parecía imposible). Aún queda verano y mucho que cortar. Pero ni tragedias, ni ruinas, ni movidas. No estamos tan mal...