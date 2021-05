Transición rojiblanca

Puede que la pérdida de las escasas opciones por ascender de forma directa haya venido bien. Por un lado, para quitarse de encima la presión obligatoria de ganar para intentar alcanzar la segunda plaza, y por otro para realizar una pequeña pretemporada con el objetivo de asimilar los conceptos de Rubi y el nuevo sistema que este sábado comenzó a implementar el técnico catalán. Se demostró que ante el Albacete se entremezclaron las pasadas consignas ya mecanizadas de Gomes con los nuevos preceptos de Rubi, obteniendo como resultado un popurrí difícil de descifrar. Durante toda esta transición se debe certificar la participación en las eliminatorias de ascenso, objetivo no demasiado complicado, pero la fecha de los play-off se acerca y el aprendizaje no debe demorarse. Una de las asignaturas que dejó pendiente Gomes fue la defensiva. Toda una temporada de conceptos defensivos se puede resumir en la jugada del tanto manchego. El guardameta visitante patea y el esférico le llega directo a su delantero. Menos de un renglón he necesitado para describir cómo se le puede hacer daño a la zaga rojiblanca. Y gracias que solo se encajó un gol, porque en cada aproximación del Albacete se mascaba la tragedia. Así, las posibilidades para ganar se reducen, a no ser que la maquinaria ofensiva de los rojiblancos materialice goles como rosquillas. Y digo materialice, porque al menos se fabrican. Si esta UDA necesitara por costumbre un gol para vencer, sería de Primera. Ahora toca obtener resultados con algo menos de presión y sobre todo saber a qué se juega. De momento, a la hora de lanzar un córner no parece que la conexión entre el entrenador y sus jugadores sea fructífera. Qué desastre de saques de esquina. Aun con todo, confío en el trabajo de Rubi y en que no se vuelvan a repetir escenas como la de la última falta. Rubi no anduvo raudo para ordenar a Sadiq que ni se le ocurriera lanzar. Brian (confío en él) o Robertone tenían un perfil más adecuado para ejecutar esa falta. Objetivo del plantel: aprobar el curso avanzado de estos próximos 15 días.