Digamos que aún no es momento para sacar conclusiones firmes, pero que sí conviene ir atajando algunas rutinas que pueden conducir a dinámicas peligrosas. En las que lleva la UD Almería en el último lustro, donde solo supo convivir en el vagón de cola. En Primera es el lugar natural, pero este devenir un escalón inferior se escapa a un entendimiento basado en el raciocinio. Puede inquietar que un verano más haga falta un rearme de media plantilla y aún no haya caras nuevas por el Mediterráneo. No es menos cierto que el mercado está algo parado. Puede inquietar que al entrenador que te salvó del abismo lo tengas casi 20 días esperando una llamada. Evidencia que o no es tu primera opción o no crees a pies juntillas en sus cualidades. Craso errores ambos después de demostrar que su valía es alta para el cargo. Hasta ahí, aún cabemos por el aro. Lo que preocupa sobremanera es que la rumorología sobre la venta siga vigente a dos semanas de comenzar la pretemporada. Una bomba en las manos de Corona a la hora de negociar con agentes. Los que llevan el mando dieron la cara, sí; aunque no barrieron la incertidumbre. Sí consiguieron opacar la puesta de largo de Fran Fernández, al que un día se le tratará como lo que es. Salen nombres de futuribles, con disparos con más tino que otros, y uno comienza a asustarse de verdad. Firmamos los cánones de jugadores con hambre, de lo contrario ya recibimos doble plato, pero lo primero no debe esconder la evidente falta de calidad en algunos casos. Digamos que vienen a ser piezas claves cuando deberían ser complementos. Una política austera más arriesgada cuando el equipo está desguarecido de una columna vertebral visible. Queda verano y margen para remozar una trayectoria que solo indica un camino. Aunque para eso la estabilidad debe ser clave desde el pico de la pirámide, que se tambalea aún.