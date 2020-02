La doctora Carmen Ponce de León, psiquiatra que dirige la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Universitario Quirón Pozuelo, me comenta los principales Trastornos de la Conducta Alimentaria que existen; la anorexia y la bulimia, cómo se diagnostican y cómo se tratan.

Los trastornos de la conducta alimentaria son la tercera causa de enfermedad crónica en la adolescencia, siendo la anorexia nerviosa y bulimia los más frecuentes. Según la Clínica Universidad de Navarra (CUN), la anorexia es unas 10 veces más frecuente en mujeres que en varones (90 de cada 100 pacientes con trastorno de conducta alimentaria son mujeres), y más de la mitad de los casos empiezan antes de los 20 años. Sus síntomas principales son la distorsión de la imagen corporal, malnutrición, alteraciones digestivas y falta de calcio.

En cuanto a la bulimia, se caracteriza por episodios repetidos de ingesta excesiva de alimentos en un periodo corto de tiempo. Esto, según la CUN, se une a una preocupación excesiva por el control del peso corporal, lo cual le puede llevar a utilizar métodos para controlar el aumento de peso. La persona que padece bulimia se ve gorda, tiene una idea distorsionada de su propio cuerpo. Sus síntomas son alteraciones bioquímicas en sangre y distorsión de la imagen corporal.

Hay señales físicas y conductuales que pueden alertar a los padres sobre la anorexia y la bulimia. La doctora Ponce de León me las indica: "Algunos signos de alarma son rechazar alimentos, consultar lo que engordan, cambios de humor, aislamiento, pesarse con frecuencia y pasar mucho tiempo en el baño". Ante esta enfermedad, la doctora aconseja que los padres acudan a terapia con los hijos: "La familia es un pilar básico, hay que hablar de muchos temas con ellos, no solo de la imagen física".

En la consulta, la doctora Ponce de León me habla del plan de trabajo a seguir: primero recogemos la mayor cantidad de información a través de la escucha del paciente y los familiares. "Los pacientes no tienen conciencia de la enfermedad, no le dan demasiado valor de estar tan delgados pero siempre están preocupados por la vida familiar". El segundo paso son las analíticas, para establecer el diagnóstico. El tercer paso es tomar "decisiones siempre tomando el consenso del paciente y mostrándole los problemas a los que le enfrenta su situación". En la Unidad de Trastornos de la Alimentación de Hospital Quirónsalud Madrid cuentan con diferentes programas terapéuticos: tratamiento ambulatorio, unidad de día, hospitalización y programa de prevención de recaídas.

Como consejos durante el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, la experta me comenta que "se deben hacer cinco comidas al día, tener una buena higiene del sueño, saber en qué van a ocupar las horas del día y apoyarse mucho en la familia durante el tratamiento".

Finalmente, la doctora Ponce de León envía un mensaje positivo a los pacientes: "Existe un porcentaje muy alto que se curan por completo y no presentan ninguna secuela a lo largo de su vida adulta".