Trenes y billetes

Almería no se caracteriza, en la actualidad, por unas maravillosas conexiones ferroviarias. Todo lo contrario. Una tierra donde la alta velocidad, en lo que al tren se refiere, todavía no ha llegado y lo que aún queda por esperar. Un territorio al que no se le ha dado la suficiente importancia a nivel nacional ni regional. A pesar de ello, no es nuevo que la UDA deje pasar su particular tren. Con la llegada de la nueva propiedad parecía que el primer equipo unionista no iba a dejar escapar más trenes. Pero la realidad no iba a ser así, aunque en otra latitud con respecto al último lustro. El plantel dirigido por Gutiérrez pudo el pasado sábado apretar aún más la zona noble después del pinchazo del líder. Pero los rojiblancos no llegaron a emplear su billete. No fueron los únicos en no ascender al convoy. Así algo de 24 horas más tarde era el Huesca quien perdía su billete, para beneficio de los almerienses. No se trata de la primera vez que los rojiblancos extravían su billete. Posiblemente tampoco sea la última. Un plantel rojiblanco que este mismo curso en más de una ocasión no ha sabido aprovechar la oportunidad para meter distancia con sus perseguidores o sobrepasar a otros. En lo que al último choque se refiere, los unionistas apenas gozaron de un par de ocasiones de peligro. Pero no llegaron a disparar a puerta en los más de noventa minutos disputados. Aunque ello no privó a Gutiérrez de asegurar que el equipo estuvo bien. Uno ha admitir que le sonó a chiste nada más escucharlo. ¿Acaso se puede jugar bien sin rematar entre las tres maderas? Pero, ¿qué es jugar bien? Tema candente en el balompié de ahora. Unos defenderán que hay que tener la posesión para ello. Mientras otros, por ejemplo, harán hincapié en las ocasiones generadas. Pero uno no logra entender que no hacer intervenir al meta rival pueda no ser impedimento para jugar bien. Mañana nueva oportunidad para coger el tren en la estación del Carranza.