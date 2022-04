El Triduo Pascual en el hospital

En la antigüedad, los griegos diferenciaban entre el tiempo cronológico (chronos) y el de oportunidad (kairós). Este concepto es aplicable a la vida de cualquier ciudadano de nuestra sociedad. Por eso me atrevería a decir que cada día del año se puede estar viviendo una suerte de Triduo Pascual (kairós) ajeno a lo que marca la hoja del calendario (chronos).

En la capilla tenemos las celebraciones propias de la Semana Santa, de estos días que estamos viviendo, restringidas en el tiempo, y no tenemos procesiones ni actos de piedad de "calle". Sin embargo, cada enfermo, familiar que visita o miembro de éste, el Hospital Universitario de Torrecárdenas vive en la intimidad su particular Semana Santa: Jueves Santo de recibir al Señor y ponerse al servicio de Dios y los demás… "Haced esto en memoria mía"; Viernes Santo de dolor, de muerte, de pérdida, pero llamados a la esperanza… "Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu"; Sábado Santo de tinieblas, soledad y silencio, pero interpelados… "Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz"; Domingo de Pascua de renacer en el Espíritu, de alegría, de Esperanza… "hasta entonces no habían entendido la Escritura: que Él había de resucitar de entre los muertos".

Todos estos días de Semana Santa se pueden vivir como tiempo cronológico, porque toca así, o como tiempo de oportunidad y gracia.