Aunque los dos parones de la competición nos han hecho olvidar el asunto, este finde semana regresa el fútbol para los aficionados almerienses. Los últimos coletazos en Primera División de un equipo cuyo objetivo ahora es no acabar colista de una de las peores salvaciones de la historia. Un reto irrisorio. En esa disputa que muchas veces aparece en el horizonte entre claudicar y tirar la toalla o seguir comentando todos los males de esta plantilla, vamos a seguir una semana más en el segundo barco. Es curioso cómo la ilusión que surgió tras la victoria contra Las Palmas. Quizás por la falta de costumbre. Aunque también os digo una cosa: cómo nos engañaron. Estuvieron meses diciendo que no ganar era una losa, pero a las primeras de cambio tardaron ocho minutos en perder el siguiente partido. Con este panorama, Sergio Arribas confirmó esta semana que se tendrá que plantear su futuro este verano. El primer futbolista que no se agarra al clavo ardiendo de asegurar que por qué no va a seguir aquí. La verdad que se vive bastante bien en Almería, no les culpo. Pero también es cierto que habría que ver la cola de equipos que están interesados en los servicios de muchos de ellos. En el caso de Arribas, sabe de sobra que salir de la cantera del Real Madrid le permitirá continuar en Primera División. Obvio. En el seno del club parece que no han sentado muy bien sus palabras, pero que queréis que os diga. Prefiero la sinceridad de Sergio, por mucho que pueda doler, que el falso teatrillo de aparentar que el Almería les importa a muchos de los que supuestamente quieren seguir por algún vínculo al club y no por la realidad: nadie mejora las condiciones del cuadro almeriense. Triste, pero real. El curso que viene habrá que ver por dónde salen los tiros.