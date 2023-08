El dibujante andaluz Juanjo Guarnido (Granada, 1967) junto al guionista madrileño Juan Díaz Canales, ha conseguido el premio Eisner, galardón internacional más importante en el mundo del cómic, en su 35 edición, en la categoría de mejor edición estadounidense de un contenido internacional, por su obra “Blacksad: The All Fall Down Part 1”, reconocimiento ya conseguido por ambos autores con anterioridad, en 2013. Juanjo Guarnido consiguió el Eisner de los años 2011 y 2015. Los guiones están estructurados con tensión narrativa interna, en los que se desarrolla historias de un mundo oscuro, oculto tras la luminosa sociedad feliz de la Norteamérica de los cuarenta y cincuenta, contándonos historias policíacas típicas del cine negro, o adentrándose en la América de la caza de brujas, como también denunciando la segregación racial. Prende la atención sus relatos, por la intensidad de su acción, el tiempo lento secuenciado en su exposición, el cual genera interés por la viñeta siguiente, curiosidad por su conclusión.

La solidez de la historias contenidas en las aventuras de Blacksad, está sustentada en una ilustración de gran riqueza visual, preciso en el detalle del guión, profundo en la comprensión del texto dibujado.

Juanjo Guarnido plasma la imagen en siluetas precisas, cuyas líneas discurren sin interrupción, con rotundidad, remarcando los personajes y los detalles del universo que los rodea. En sus cómic no es el protagonista zoomorfo el elemento único y absorbente de todo el entramado narrativo, sino que es el introductor de la acción mostrada, punto central de ésta, siendo el entorno dibujado en cada viñeta un espacio complejo, rico en detalles, unas veces introductores de la siguiente secuencia, en otras imprimen fuerza al texto. Introduce imágenes que dan vida al instante plasmado, puntos de encuentro con otros relatos, espacios libres por donde el lector puede crear el suyo propio, complementario con el argumento de la obra.

Pero es el color, que imprime Juanjo Guarnido, quien contribuye a crear la atmósfera adecuada, logrando reflejar un ambiente denso, pastoso, en algunas escenas, en otras el rastro ajado del tiempo representado, siempre con un tono cálido, cromatismo grávido que extrae a los personajes de la realidad aparente, para describir el submundo donde transcurre la historia. Siempre se percibe un halo de claridad en las viñetas, punto de esperanza, recuerdo que existe un lugar distinto fuera de ese entorno. La obra de Juan Guarnido constituye una expresión artística dinámica, de excelente calidad plástica.