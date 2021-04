Turki apuesta por la experiencia

Parece bastante claro que la nueva propiedad del Almería se ha alejado de lo exótico y de lo mediático para elegir al sustituto de José Gomes. Atrás quedó esa apuesta arriesgada de un entrenador prácticamente sin experiencia en los banquillos profesionales, aunque gozara de una dilatada trayectoria nacional o internacional como futbolista, por una de un entrenador que no acapara tanto los focos, pero sí que tiene tras de sí una amplia trayectoria, a pesar de su juventud, en banquillos de equipos de Primera y de Segunda División, cada uno con una idiosincrasia distinta, pero que le han ido sirviendo para acumular experiencia y para crecer como entrenador. Desconocemos los nombres de los entrenadores a los que el club ha podido llamar, pero la apuesta por Rubí parece interesante, ya que atesora lo que siempre le hemos demandado a la nueva propiedad desde su llegada al club: un entrenador con experiencia y que, sobretodo, conociera nuestro fútbol, que conociera la categoría. En ese sentido, acierto total y eso puede ser clave de cara a conseguir objetivos, o mejor dicho, el único objetivo que en estos momentos tiene el club y que no es otro que el subir a Primera División. El reto no es fácil, ni para Rubí ni para el que hubiera venido. Es más, Rubí tiene mucho trabajo que hacer. En el horizonte el ascenso de categoría, ya casi imposible por la vía directa, pero queda la alternativa de los play off y ese es el gran objetivo a corto plazo del entrenador catalán. Tratar de que llegue el equipo a ese tramo final de la temporada con garantías, que compita y que sea capaz de pelearle los partidos a los adversarios. De todos es sabido que el equipo, de la mano de José Gomes, se había visto envuelto en una dinámica muy negativa, que había llevado al equipo a sembrarlo de dudas y de desconfianza y, estaba claro, que necesitaba algo, un revulsivo, un no quedarse cruzado de brazos.