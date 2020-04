Turki cuidará al abonado

Cuando aún no tenemos claro si va a volver la liga o no, ahora hablan de que podría ser en junio, una cosa sí que está clara, vuelva la liga o no, el abonado no va a poder disfrutar de esos partidos que quedan, tanto si se suspende y da por finalizado el campeonato, como si se termina jugando a puerta cerrada. Es un daño colateral de esta crisis del Coronavirus que va a afectar de forma importante al fútbol, sobre todo cuanto más pequeño sea el equipo y la categoría. Además, por si esto fuera poco, se especula con que los aficionados no puedan volver a los estadios hasta 2021. Un nuevo escenario, sin precedentes, que va a obligar a los clubes a ser creativos para generar ingresos y captar/retener abonados. En el Almería, históricamente, el abonado ha sido ninguneado bajo el mandato de Alfonso García. El valor del abono decrecía durante la temporada, sobre todo cuando empezaba a regalar entradas y a hacer días del amigo del abonado. Alfonso daba por sentado que los abonados se iban a seguir abonando año tras año, aunque la tendencia era más bien la contraria. Con Turki esta temporada la cosa ha ido mejor. Con sus famosos sorteos de coches ya hizo distinciones entre abonados y no. Por eso quiero creer que va a mimar a sus abonados ante este nuevo escenario. Hay voces que reclaman el reembolso de la parte proporcional que le corresponde por perderse estos últimos partidos, y hay muchas familias a las que ese dinero no les viene mal con todo lo que está sucediendo. Otros sugieren que el club mantenga el dinero, pero regale a los abonados material deportivo de la presente temporada, ya que asumen que habrá nuevo para la que viene. También están los que esperan que el abonado tenga algún tipo de privilegio de cara a la próxima temporada, como un importante descuento. Hay varias opciones de compensar al abonado de esta temporada e incentivar a los abonados para la próxima, y doy por seguro que el club se va a mover en este sentido. Si algo ha demostrado la nueva directiva es que estudian todo al detalle y Turki va a cuidar a su abonado…