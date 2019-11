Turki ha mostrado el camino

Leí un reportaje de AS en el que el centro de atención era Guti, en quien ha depositado toda su confianza el nuevo propietario para ayudar al equipo a subir esta temporada a Primera. Me llamó la atención que cuando era dueño del Pyramides tuvo cinco entrenadores en un curso, hasta que se cansó y se marchó. No sé si será o no un toque de atención para Guti, pero me temo que si el equipo no termina de enderezar el rumbo, a Turki no le temblará el pulso ni se lo pensará dos veces a la hora de tomar la decisión que estime más oportuna para que reaccione y vuelva a estar donde quiere. La apuesta de Turki es muy clara. Subir o subir, no hay medias tintas, y si es por el camino más corto, el del ascenso directo, mucho mejor. No escatimará en los gastos que le pueda suponer reforzar el equipo en enero. Hará todo lo posible por hacer más poderoso un vestuario al que ya dotó de muy buenos jugadores en verano, pero no termina de funcionar como equipo. A esto hay que añadir que a Turki le gusta que su equipo juegue al fútbol, que no aburra a las piedras. No creo que haya sido una semana tranquila para Guti. Su equipo no solo no ganó, sino que el fútbol que ofreció fue similar al de semanas anteriores, en las que se fue ahogando según iban pasando los minutos, dando muestras más que preocupantes que hicieron que la grada se marchara desencantada a pesar de la llegada de Guti, que no juega. El listón está muy alto. Más de lo que uno cree y ahora el calendario se endurece. El Almería se las va tener que ver con equipos "de Segunda", de los de casi toda la vida en la categoría y que casi no te dejan respirar en el campo, capaces de lo mejor y de lo peor, pero imprevisibles. Segunda no es Primera y Guti debe de darse cuenta que su ideal igual tiene que cambiarlo.