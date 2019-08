Parece que hace meses. Pero no, pasan escasas 3 semanas desde que Alfonso pasó el relevo a Turki en la UD Almería. Pues bien, "su excelencia" a algunos se les queda corto para tratar al jeque, no sólo por los cerca de 30 kilos que debe ya llevar pagados o al menos apalabrados. Es más bien por la ilusión creciente que va generando a cada fichaje. Los F5 ahora sí que son de los grandes, nadie se acuerda ya de Caballero y locudas varias. La altura de los que llegan no es sólo en centímetros. Y, como dice en sus tuits el nuevo propietario, "el siguiente, más fuerte. Si Dios quiere". Amigos, si Dios existe, creáis lo que creáis, profeséis más una religión u otras, cada vez estoy más convencido de que se parece a su excelencia, a Turki, que todo o casi todo lo puede. Porque, para qué engañarnos, hace mucho que en este mundo manda la pela, la tela, la panoja, el parné. El capitalismo, si nos queremos poner finos. Si tienes dinero pero lo guardas, allá tú. Si aflojas la guita con alegría es que vas sobrado o que eres un disfrutón vividor. O ambas cosas. Mohamed El Assy, por su parte, parece ser el profeta ejecutor, su mano derecha en la tierra. No va con la camiseta puesta y ya muestra otros atuendos más o menos lejos de túnicas sagradas. El Director General parece el típico hombre de pocas palabras pero que a golpe de teléfono será capaz de resolver problemas, como el señor Marrón. Y luego está su agencia MGB, que no conviene perder de vista. Ni obviar ese otro testigo pasado de Corona a Drudi, que va deshaciendo y haciendo cesiones para darle a Pedro Emanuel lo mejor no a corto sino a medio-largo plazo. Y sí, los F5 para actualizar van a seguir conllevando algunos Ctrl+Z más o menos dolorosos. Pero es ley, de vida o de fútbol, como quieran verlo. Siendo Turki propietario, está feo que él mismo lo diga y se endiose, pero sus tuits podrían acabar con un "si YO quiero". Esto promete, señores. Si Turki quiere.