Londres, 26 de septiembre de 2019. Estimado Navarro, la esperada rueda de prensa de Turki Al-Sheikh vino a consolidar la ilusión reinante en la ciudad desde que se produjo el cambio de propietario. El Almería lidera la tabla en Segunda, tiene la plantilla más ilusionante en años y el proyecto deportivo, así como el modelo de club, no pueden estar más alejados de lo que Alfonso García nos ofrecía. Si he de destacar algo de la nueva propiedad, es que realmente se preocupa por la afición y sus inquietudes. Escuchan lo que quiere y se muestran mucho más cercanos que Alfonso, pese a que estuviera en Águilas y Turki en Arabia Saudí. La ciudad deportiva, la Academia al estilo la Masía, la tienda del club en la ciudad, el bar deportivo que sirva de punto de reunión de los aficionados rojiblancos… Iniciativas que justifican el gran ambiente que se respira y el llenazo que se va a vivir en el complicado duelo ante el Cádiz. El almeriensismo ha abrazado el turkismo, que nos ha traído sensaciones que hacía mucho que no vivíamos...