Turno para exhibir talento

Parece que fue ayer cuando la vida se paralizó casi por completo y un servidor se vio en la obligación de adaptar este escrito a la escasa o nula actualidad que generaba la UDA. Pero llegó este día, el de la última misiva antes del arranque de motores de una competición que retorna pese al exacerbado recelo de los más incrédulos. Ahora recuerdo el pesimismo de todos ellos y la arremetida que sufrimos los que teníamos la certeza de que esta temporada iba a contar con su epílogo particular. Varias ligas del continente vuelven, incluso la NBA, por lo que los países que decidieron suspender definitivamente sus competiciones deben de aceptar que se precipitaron y que cayeron en un error deportivo y económico. Ahora, lo que nos concierne es lo que se nos viene encima y, sobre todo, lo que puede acontecer en un escenario completamente desconocido.

La primera pregunta que nos podríamos hacer es acerca del estilo de juego que va a primar en esta rentrée. Es muy posible que los jugadores más técnicos salgan favorecidos, pues no veo a ningún equipo dispuesto a imponer de principio esa disciplina física pegajosa, tan característica de la Segunda División. Por muchas sustituciones que se permitan, no existe tiempo material de recuperación entre partidos para imponer un ritmo elevado de presión. Además, el calor también influirá sobremanera, por lo que la disciplina táctica puede que sea la única arma para contrarrestar el talento de los más habilidosos. Las plantillas que dispongan de los elementos necesarios contarán con una sustancial ventaja. En ese caso, el plantel de la UDA parte en pole position, no solo por su fondo de armario, sino por disfrutar del ingenio de jugadores como Coric, Petrovic o Fran Villalba, que no tendrán una sombra sobre ellos con el único objetivo de frenar en seco cualquiera de sus acciones. De estos jugadores nacerá ese último pase en forma de asistencia, letal para el contrario, y partirá la fluidez necesaria para que circule con rapidez el balón en vez de el jugador. Vamos, el juego que elaboran los grandes conjuntos para debilitar con el paso de los minutos a sus oponentes.

Por ello y por el estilo de la máxima categoría, siempre se dijo que determinados jugadores se sienten más cómodos en Primera o incluso en la élite. Por fortuna, el equipo de JM Gutiérrez tendrá mucho que decir ante varios rivales directos (no nombraré a ninguno, que luego vienen los malos entendidos) que también persiguen el ansiado ascenso. Lo único que cualquiera espera es la ecuanimidad en una mini competición de once jornadas en las que un solo error puede costar muy caro. Por eso, de principio no es entendible que el Huesca (siempre en el punto de mira por el parentesco geográfico con Tebas) disponga de casi una semana, como si la competición fuera normal, entre su primer choque y el segundo de esta reanudación. No está nada mal la ventaja con la que contarán los oscenses. Estaremos ojo avizor para comprobar si la UDA también puede disfrutar de esa suculenta prebenda.